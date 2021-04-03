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Поражено 85% легких: Куклачев решил бороться с Covid-19 самолечением

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Юрий Куклачев смог побороть коронавирус. Дрессировщик поделился чудодейственным способом выздоровления.

Недавно Юрий Куклачев пообщался с журналистами, которым поведал о тяжелой борьбе с ковидом. По словам дрессировщика, у него было поражено 85% легких. Ему не помогали ни антибиотики, ни другие препараты. Когда народный артист понял, что может умереть, он решил прибегнуть к самолечению.

Куклачев следовал системе, которая называется "Духовная кулинария". Дрессировщик лечился с помощью силы мысли, своего воображения и фантазии. Также Юрий Дмитриевич не забывал молиться. "Я такие вещи делал!", – признался артист в беседе с изданием "Собеседник".

Позже ослабленный коронавирусом Куклачев отправился в поселок Мацеста, который находится в Сочи. Артист знает, что местная вода обладает целебной силой. Юрий Дмитриевич верит, что именно благодаря ей смог выздороветь и укрепить свой иммунитет.

"Нельзя сдаваться в этой жизни!" – сказал художественный руководитель Театра кошек.

Сейчас Юрий Куклачев чувствует себя хорошо. Он строит грандиозные планы на будущее и пока не собирается уходить со сцены. Дрессировщик отметил, что животные наполняют его радостью и любовью, а поклонники дарят чувство оптимизма, поэтому появляется стимул жить дальше.

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Источник — dni.ru
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