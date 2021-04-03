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Певец Данко оставил семью с детьми ради отношений с Лолитой

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Возлюбленная Александра Фадеева (Данко) отбивается от нападок. Марию Силуянову обвиняют в том, что она увела мужчину из семьи.

Несколько лет назад Данко расстался с моделью Натальей Устюменко, которая родила от него двух дочерей. Новой возлюбленной певца стала дизайнер Мария Силуянова. Она считает, что непричастна к разрыву отношений артиста и модели. Мол, гражданский брак Фадеева и Устюменко распался по другим причинам.

Общаясь с корреспондентом издания "Собеседник", Мария отметила, что Наталья знала о многочисленных интрижках супруга, но закрывала на это глаза. Силуянова напомнила о самом ярком романе Данко – с певицей Лолитой Милявской. Якобы в тот момент Александр оставил жену и детей и переехал к знаменитой артистке.

По словам возлюбленной Фадеева, он прожил с Милявской целый год. Мария поражается, что тогда Лолиту никто не критиковал, никто не говорил, что она увела мужчину из семьи. Также Силуянова удивляется: сейчас Наталья пытается "подлизаться" к исполнительнице хита "Пошлю его на..." – пишет комментарии к публикациям артистки в Сети.

Стоит отметить, что Данко не помогает бывшей жене и дочерям, не платит алименты. Младшей наследнице певца необходим особый уход, поскольку она страдает ДЦП. По слухам, Александр Фадеев даже получил справку о низком заработке. Мол, его ежемесячный доход составляет меньше 10 тысяч рублей.

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Источник — dni.ru
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