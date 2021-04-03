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Эксперты рассказали, как долго еще будут дорожать квартиры

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Цены на объекты первичного и вторичного рынка недвижимости вырастут на 7-10%. В 2021 году не ожидается снижения стоимости жилья, заявил в интервью URA.RU руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских.

«Если ЦБ повысит ключевую ставку, вырастут и процентные ставки по ипотеке. Плюс отменят льготную ипотеку с 1 июня», — сообщил он.

По мнению эксперта, подобные меры Центробанка приведут к ажиотажу и «лихорадке» на рынке недвижимости.

«В первом полугодии в новостройках цены вырастут на 5—7%, наибольший спрос ожидается в апреле—мае. Во втором полугодии рост цен замедлится, спрос будет ниже из-за увеличения доли предложений. Цена сильнее всего упадет в октябре—ноябре. Застройщики могут вводить предложения и дополнительные скидки на те объекты, которые пользуются меньшей популярностью», — рассказал Камельских.

Подобного мнения придерживается и член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. Хотя он ожидает повышения цен на уровне инфляции.

«Предпосылок к падению цен в 2021 году нет никаких. Только если будет существенное экономическое изменение, такое, как рост доллара или резкое сокращение доходов граждан. Для снижения стоимости в стране должен отсутствовать спрос на недвижимость и одновременно присутствовать высокое предложение от застройщиков. Но сейчас такого не наблюдается, поэтому рост цен на недвижимость в 2021 году произойдет на 10%. Повышение на уровне инфляции — это адекватно нынешней экономической ситуации», — рассказал он.

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