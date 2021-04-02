«Вышвырнули с канала»: Шепелев рассказал о судьбе своего шоу на ТВ

02.04.2021 | 17:25

Дмитрий Шепелев возмутился слухам и публикациям в Сети о том, что его якобы уволили с телеканала ТНТ.

Шоумен решил расставить все точки над "i" в своем инстаграм-аккаунте. По словам телеведущего, о том, что программу "Ты как я" "сняли с эфира", он узнал из новостей в Инстаграм. Дмитрий Шепелев заявил, что не может смириться с заголовками типа "вышвырнули с канала".

Шоумен отметил, что это грязная ложь. При этом он добавил, что не обижается, но ему жаль, что народ верит непроверенным новостям. Дмитрий Шепелев заключил, что не собирается пропускать умышленное зло и подлость.

"Я достаточно безразлично отношусь к этим фантазиям. Но жалко сил отвечать тем, кто читает и верит. На хейтеров реагировать нельзя - это золотое правило. Сложнее не реагировать на идиотов. И совершенно не возможно пропустить намеренное зло и подлость. "Авторы" - вы поступаете очень плохо", - заключил Шепелев.

Ведущий рассказал, что второй сезон "Ты как я" будет в эфире ТНТ.

"Как я и обещал, второй сезон «Ты как я» в эфире ТНТ. В эту субботу в 10:00 красавица Наташа Ионова и замечательный Михаил Башкатов со своими очаровательными детьми у меня в гостях. Будем веселиться. До встречи!" - порадовал поклонников Шепелев.