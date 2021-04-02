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В новом пенсионном законодательстве предложено уравнять пенсии россиян

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Сразу несколько глобальных изменений в пенсионном законодательстве предложили в "Партии пенсионеров".

В России "не может быть пенсии московской, хабаровской и кировской". "Мы должны сделать пенсии справедливыми для всех. Особенно для людей, работавших в самых тяжелых климатических условиях", - заявил зампред партии Владимир Ворожцов.

"Российская партия пенсионеров" ратует за социальную справедливость. На старте своей предвыборной программы к выборам депутатов Госдумы в 2021 году было предложено уравнять размер пенсии на всей территории страны и дать возможность россиянам выходить на пенсию только по трудовому стажу.

"Партия пенсионеров настаивает на разработке нового пенсионного законодательства с учетом двух главных факторов. Это равенство пенсий на всей территории России, и при этом в расчет пенсий обязательно должны быть включены те льготы и доплаты, которые гражданин заслужил в результате деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также за иные заслуги перед государством", - указано в сообщении пресс-службы партии.

"Мы считаем, что 30 лет трудового стажа достаточно для того, чтобы человек имел право выходить на пенсию. И такая практика уже существует в нашем обществе. Так уходят на пенсию военнослужащие и представители правоохранительных органов", - заявил председатель центрального совета партии Владимир Бураков.

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Гость||

Достоевский сказал "Деньги это отчеканенная свобода". Лишние деньги накапливающиеся ,остающиеся после трат на естественные бытовые потребности - это шаги к каким то новым потребностям, к новому развитию.

Гость||

Питание народа тоже хреновое. Портить здоровье народу цель власти!

Гость||

Вместо неполезного сахара нужно покупать фруктозу.

Гость||

Все гораздо проще, закрыв потребности в еде и жилье у человека появляется потребность в справедливости, а это спрос с них, поэтому нищий народ выгоден им.

Имя: Гость
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