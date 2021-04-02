В новом пенсионном законодательстве предложено уравнять пенсии россиян

02.04.2021 | 05:56

Сразу несколько глобальных изменений в пенсионном законодательстве предложили в "Партии пенсионеров".

В России "не может быть пенсии московской, хабаровской и кировской". "Мы должны сделать пенсии справедливыми для всех. Особенно для людей, работавших в самых тяжелых климатических условиях", - заявил зампред партии Владимир Ворожцов.

"Российская партия пенсионеров" ратует за социальную справедливость. На старте своей предвыборной программы к выборам депутатов Госдумы в 2021 году было предложено уравнять размер пенсии на всей территории страны и дать возможность россиянам выходить на пенсию только по трудовому стажу.

"Партия пенсионеров настаивает на разработке нового пенсионного законодательства с учетом двух главных факторов. Это равенство пенсий на всей территории России, и при этом в расчет пенсий обязательно должны быть включены те льготы и доплаты, которые гражданин заслужил в результате деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также за иные заслуги перед государством", - указано в сообщении пресс-службы партии.

"Мы считаем, что 30 лет трудового стажа достаточно для того, чтобы человек имел право выходить на пенсию. И такая практика уже существует в нашем обществе. Так уходят на пенсию военнослужащие и представители правоохранительных органов", - заявил председатель центрального совета партии Владимир Бураков.