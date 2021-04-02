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Учащий жить звезд шоубиза Резник остался без особняка из-за нехватки денег

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Илья Резник остался без своих обычных заработков. Это обстоятельство вынудило их с супругой отказаться от загородного особняка.

Из-за высокой стоимости аренды дома поэт-песенник с женой переехали в столицу. Недвижимость вдали от мегаполиса они снимали десять лет. Хозяева особняка позволили взять Илье Резнику паузу, чтобы накопить нужную сумму.

По словам мэтра российского шоу-бизнеса, им с избранницей иногда приходилось не платить за жилье по два-три месяца. У поэта просто не было денег. Пара ждала авторских гонораров за песни. Сейчас это главный источник доходов Ильи Резника.

Концертной деятельности у знаменитости нет. Иногда у него заказывают композиции. Однако, по словам звезды, оплата за этот интеллектуальный труд очень низкая.

Семья решила переехать в трехкомнатную квартиру в Москве. Автору известных хитов пришлось вывозить из загородного дома множество архивов и дорогих сердцу вещей. К тому же Илья Резник признался, что еще не привык к ритму столицы.

Ранее поэт порекомендовал артистам, которые жаловались на уменьшение доходов из-за пандемии коронавируса, продать недвижимость и жить на эти средства. Кроме того, Илья Резник призвал звезд посмотреть, как живут обычные россияне и предложил им зарабатывать в других сферах. Он привел в пример артиста, который ради того, чтобы прокормить семью, устроился "то ли водителем, то ли грузчиком".

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Источник — dni.ru
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