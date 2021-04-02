Сестра Бондарчука рассказала, чем Андреевой удалось привлечь ее брата-однолюба

02.04.2021 | 15:11

Актриса Наталья Бондарчук поняла, почему ее брат женился во второй раз. Федор Бондарчук нашел идеальную спутницу.

Актриса, режиссер и сценарист Наталья Бондарчук посмотрела проект "Псих". Картину снял младший брат знаменитости – Федор Бондарчук. Знакомство с теленовеллой привело 70-летнюю Наталью Сергеевну к ряду любопытных открытий.

Например, Наталья Бондарчук стала иначе относиться к Константину Богомолову. Ранее актриса считала режиссера, сыгравшего в "Психе" центральную роль, полнейшей бездарностью. Благодаря сериалу Наталья Сергеевна разглядела дарование Константина.

Бондарчук призналась, что в главном герое "Психа" она увидела брата, его проблемы. У Федора, как оказалось, много детских травм, в частности из-за сложных взаимоотношений с отцом. Создавая сценарий картины, жена режиссера – Паулина Андреева – отталкивалась именно от этих переживаний. Наталья Сергеевна не исключает, что ее брат тоже приложил руку к тексту истории.

"Паулина, написавшая сценарий, очень тонкий психолог, и этим покорила Федора", – рассудила 70-летняя знаменитость.

Наталья Бондарчук и представить не могла, что Федор Бондарчук уйдет от первой жены Светланы Бондарчук. Режиссера актриса назвала однолюбом. Между тем, Наталья Сергеевна признала, что между Федором и Светланой были некоторые проблемы. Первая жена не понимала то, как сложно устроена "нервная организация" Бондарчука. В их ситуации одной любви оказалось мало. Паулина, наоборот, раскусила психологию режиссера и заарканила его.

Наталья Бондарчук мечтает увидеть маленького племянника Ивана, которого Паулина родила в около месяца назад. Из-за пандемии звездное семейство так и не собралось, чтобы отпраздновать появление нового члена. Сестра пожелала Федору Бондарчуку стать еще раз отцом, например, девочки. Наталья Сергеевна даже выбрала имя малышке – Мария.