Полезное

Подставил: снимок Глызина показал Ларису Долину без прикрас

Печать

Певец обнародовал снимок, на котором Лариса Долина выставлена в естественном виде – без фотошопа.

Плохую шутку на 1 апреля сыграл с исполнительницей ее коллега. В своем инстаграм-аккаунте он показал совместное фото с коллегами Ларисой Долиной и Дмитрием Четверговым.

Алексей Глызин спросил подписчиков, всех ли они узнали. Снимок уже надел в Сети много шума. Фолловеров неприятно поразила внешность 65-летней певицы.

Лариса Долина в последнее время хвалится сброшенными килограммами и посвежевшим лицом. Она публикует в своем микроблоге красивые фотографии, которые собирают десятки комплиментов поклонников. Но на сей раз они остались разочарованы.

На снимке Алексея Глызина знаменитость предстала постаревшей: с глубокими морщинами и жидкими волосами. Пользователи соцсети возмутились несостыковке между реальным видом артистки и фото, которые она показывает в "Инстаграм". Россияне обрушились на звезду с критикой, отметив, что она, судя по всему, тщательно ретуширует фото перед публикациями.

Сама Лариса Долина еще не отреагировала на такую "подставу" Алексея Глызина. Напомним, ходят слухи, что певица потратила на свое преображение колоссальные деньги.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте