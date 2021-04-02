«Не ходит сама»: врач рассказал о состоянии тяжелобольной Заворотнюк

02.04.2021 | 09:52

Слухи вокруг самочувствия артистки появляются каждый день. Дело в том, что ее родственники практически не комментируют ситуацию, но находятся другие желающие.

Профессор Петр Чумаков считает, что звезда скорее всего никогда не сможет вернуться к своей привычной деятельности. Он подчеркнул, что ей проводили серьезные операции на мозге, а потому совершенно неудивительно, что она сильно изменилась. Однако небольшое участие она все же сможет принимать, а потому говорить о том, что мы вообще не увидим Анастасию Заворотнюк на сцене, слишком рано.

Врач рассказал, что не виделся со звездой лично, но знает, что она "не ходит сама", передвигается в коляске. Профессор признался, что болезнь актрисы является одной из самых страшных, а прогнозы у таких пациентов почти не бывают утешительными. Он отметил, что само сохранение жизни в этом случае – огромная победа.

По мнению специалиста, сейчас Анастасии Заворотнюк требует полноценный уход, но с этим у семьи проблем не возникает. Супруг артистки много работает, чтобы обеспечить ей все необходимое. Знаменитость поддерживают и подруги.

Медицинский работник сообщил, что тот самый "одутловатый" вид онкобольных связан с прием гормональных препаратов. Журналисты вспомнили о последних фото Жанны Фриске, а Петр Чумаков прокомментировал, что возможно звезда "Моей прекрасной няни" выглядит сейчас примерно также, поэтому близкие не показывают ее широкой общественности.