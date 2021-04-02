«Ленится и грубит»: Рудковская о проблемах с зарабатывающим деньги 8-летним сыном

02.04.2021 | 17:00

Любимая звездами сеть магазинов брендовой одежды для мам и детей "Кенгуру" отмечает 25-летие. По случаю юбилея в роскошных интерьерах театра "Школа современной пьесы" прошел модный показ, в котором участвовали дети Филиппа Киркорова, Юлии Барановской и других знаменитостей. А первым на подиум вышел юный фигурист Саша Плющенко. Корреспондент "Дни.ру" спросил у его знаменитой мамы – продюсера Яны Рудковской – о том, как она воспитывает будущего чемпиона.

"Я мама строгая, но справедливая, воспитываю Сашу без излишеств, – уверяет Яна Рудковская. – Например, сейчас он уже неделю находится под санкциями – у него дедушка забрал телефон. Потому что когда папа уехал на чемпионат мира, Саша немного расслабился. За что и был наказан. А телефон получит, когда исправится и сделает что-то хорошее! Тем более в спорте надо всегда играть по правилам и соблюдать дисциплину, иначе хорошего спортсмена никогда не получится".

"Вообще, Сашу стараюсь не баловать, – продолжает Рудковская. – Могу даже провести строгую беседу, если хитрит, если ленится и если грубит старшим. Хотя у него есть и свой охранник, и няня, но он совершенно приземленный мальчик, который много тренируется и работает, устает очень к концу недели. Он, как и обычный ребенок, хочет и погулять, поиграть, и пошалить!"

Стоит заметить, что личного охранника и няню 8-летний сын Рудковской оплачивает себе самостоятельно! "Первые свои деньги Саша заработал в 5 лет, а сегодня у него много рекламных контрактов", – пояснила Яна.

25 сентября 2020 года у Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился второй сын – Арсений. Для Яны это уже четвертый ребенок! По словам многодетной теперь мамы, Саша очень обрадовался появлению братика. "Он себя сейчас чувствует настоящим старшим братом, – улыбается Яна. – Саша об Арсении очень заботится, играет с ним и очень любит, хотя игрушки пока пытается с ним делать – что-то отдает, а потом забирает. И, конечно, очень ждет, чтобы брат не просто пошел, а побежал!"

По словам Рудковской, спортивное будущее Саши уже предопределено. "Он делает уже в двойные прыжки в каскадах и два с половиной оборота на подходе, – гордится она. – Не проиграл ни одного старта, всегда соревнуется с мальчиками старше него. Хотя, признаюсь, изначально отдать его в фигурное катание было нашей с Женей идеей, а не его желанием, но сейчас сына невозможно забрать со льда! Теперь уже он – продолжатель спортивной династии".