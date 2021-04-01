Совращенный Владимир Познер рассказал о беременности замужней любовницы

01.04.2021 | 12:37

Журналист впервые обнародовал фото той, с которой все случилось. Он помнит этот день в мельчайших деталях.

Владимир Познер стал гостем нового выпуска программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Он рассказал, что после войны его семья переехала в Восточную Германию. Жизнь была непростой, там ему совершенно не понравилось. Женщина, которую он полюбил, оказалась замужем.

Журналисту было 17 лет. У них случился бурный роман. Все чувства были взаимными, и она совратила молодого человека. Он хорошо помнит все, что происходило тогда, до сих пор. Все состоялось в Пасху. Тогда она позвала юношу в гости, а когда он пришел, оказалась в одной шелковой пижаме. Она сказала избраннику, что нужно поцеловаться, и он прильнул к ее щеке. Тогда настойчивая возлюбленная заявила, что научит его, как правильно.

Она поцеловала его в губы. Позднее оказалось, что замужняя любовь Владимира Владимировича беременна. Он не понимал, что происходит, и невероятно испугался. Она сделала аборт. Их отношения на этом завершились, а дама сердца во всем обвинила исключительно его. Родители Владимира Познера не догадывались об их связи, но понимали, что молодой человек влюблен.

Напомним, Владимир Познер родился во Франции. Сейчас легендарному журналисту 87 лет, но он продолжает активную деятельность. Он пишет книги, ведет авторскую программу "Познер" на "Первом канале", а также участвует в невероятном множестве разноформатных дискуссий в Сети.