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Россиян удивили нестабильные заработки Алины Кабаевой

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Стало известно, сколько зарабатывает Алина Кабаева после ухода из художественной гимнастики.

Сегодня экс-спортсменка активно занимается общественной деятельностью. Алина Кабаева – председатель совета директоров частного медиахолдинга "Национальной медиа группы".

Репортеры узнали доходы экс-гимнастки. Согласно данным Пенсионного фонда России, заработок у нее очень нестабильный, но все же довольно высокий.

Так, четыре года назад Алина Кабаева заработала 5,4 миллиона рублей. Однако через год сумма возросла до 785,4 миллиона. В 2019 году доход знаменитости составил 55,4 миллиона.

В прошлом году в период пандемии коронавируса в России доходы Алины Кабаевой заметно взлетели. В первой половине 2020 года она заработала 152,7 миллиона рублей. Выходит, что звезда спорта ежедневно получает порядка 900 тысяч рублей.

Отметим, что Алина Кабаева — легенда мировой художественной гимнастики. Она ввела некоторые элементы в этот вид спорта, которые впоследствии даже назвали ее именем. В свое время девушка была депутатом Госдумы, но позже оставила политическую деятельность.

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Источник — dni.ru
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