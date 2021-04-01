Пугачеву и Вайкуле перестали различать

01.04.2021 | 08:03

Алла Пугачева с каждым годом все молодеет. На новом фото ее и вовсе не узнали.

Лайма Вайкуле отмечает 67-й день рождения. Народная артистка Латвии является лауреатом премии World Music Awards и "Золотой граммофон", а также кавалером Ордена Дружбы, который получила в 2011 году. Помимо всего этого Лайма Вайкуле – горячо любимая подруга Аллы Пугачевой. С ней она каждое лето проводит на даче в Юрмале.

В честь праздника Алла Пугачева посвятила Лайме Вайкуле публикацию в своем "Инстаграм". На фото Примадонна предстала рядом с дочерью Кристиной Орбакайте.

"С Днем Рождения, милая наша Лаймочка!!! Радости и здоровья тебе. До встречи в дюнах", – написала певица.

Поклонники признались, что все три исполнительницы стали выглядеть на одно лицо. Многие связывают это с многочисленными пластическими операциями и уколами красоты.

"И Лайма, и Алла, и Кристина – все на одно лицо уже стали"; "Сестры прям"; "Все эти косметические процедуры делают сестрами всех на планете"; "Одно лицо"; "К одному косметическому хирургу ходят однозначно", – подметили наблюдательные подписчики.

Ранее Валерий Леонтьев разместил в личном блоге пикантный снимок с Лаймой Вайкулей. В кадре мужчина держит звездную блондинку в объятиях и склоняется над ее расслабленным телом. Оба чувственно улыбаются, полностью отдаваясь приятному моменту.