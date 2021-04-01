Названная «полной дурой» Рудковская попросила не считать ее любовницей

01.04.2021 | 10:03

Недавно бывшая подопечная Этери Тутберидзе Александра Трусова принесла Евгению Плющенко третье место на чемпионате мира. Скандал набирает новые обороты.

Сам переход девушки от одного тренера к другому стал достаточно неоднозначным явлением. Многие обвиняют супруга Рудковской в том, что он "крадет" лучших спортсменок из школы "Самбо-70", а потом наживается на чужих заслугах. Теперь все случилось из-за шутки Яны и ответа директора учебного заведения на нее.

Тогда Алексей Ягудин рассказал об ошибке спортивного издания. Журналисты окрестили его супругом Яны Рудковской, а он попросил их "вернуть" его на прежнюю позицию. На это продюсер пошутила, что ей нравится, что она – жена Ягудина, а не муж Тутберидзе. Камень был брошен в сторону легендарного тренера, и многие не смогли простить этого диве.

Среди них оказался и директор "Самбо-70". Ренат Лайшев прокомментировал высказывание звезды и назвал ее "полной дурой". Он убежден, что Евгений Плющенко украл у них Александру Трусову. Свои резкие слова в адрес Рудковской он объяснил тем, что она оклеветала его, заявив об их сожительстве с Этери Тутберидзе.

Оказалось, что сама Яна Рудковская просто в бешенстве от происходящего и совершенно не согласна с обвинениями. Она утверждает, что не знала, кто такой Лайшев до некорректного высказывания, а потому просто не могла распускать о нем слухи. Она назвала его слова провокацией, задуманной ради пиара.

"Я Вам не любовница, не секретарша", – подчеркнула продюсер, объясняя, что не стоит называть ее грубыми терминами. Она отрицает то, что супруг "украл" фигуристку. По словам теледивы, это был личный выбор самой Александры. "Двойные стандарты. К ним переходят, от них крадут!" – высказалась она.