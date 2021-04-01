«Думайте о черном дне»: Гурченко обратилась к поклонникам спустя 10 лет после кончины

01.04.2021 | 08:33

В эфире программы "Прямой эфир" известный телеведущий Андрей Малахов показал прощальное видео актрисы Людмилы Гурченко.

Ролик был записан незадолго до смерти талантливой артистки. Звезды киноленты "Вокзал для двоих" не стало 30 марта 2011 года. Людмила Гурченко трепетно отнеслась к собственной церемонии прощания, которую она начала готовить еще при жизни.

Специально для этих целей артистка записала прощальное видео, в котором обратилась к поклонникам. Своеобразный ролик-завещание был показан зрителям во время трансляции программы "Прямой эфир".

"Я любила вас, люди, будьте бдительны, не верьте никому. Думайте о черном дне, он может наступить хоть завтра", — напутствовала поклонников кинодива.

По ее словам, церемония должна была пройти вежливо и с почитателями. Должно было быть много цветов, при этом их не следовало размещать рядом с лицом.

Андрей Малахов сообщил, что уникальную запись предоставил известный фотограф Аслан Ахмадов.

Именно он помогал Гурченко в создании данного видеоролика.