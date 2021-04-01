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Дочь Серова рассказала о состоянии одинокого отца и его главной женщине в жизни

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27-летняя Мишель рассказала журналистам о том, чем сейчас дышит ее звездный отец, как планирует строить личную жизнь и что он потерял за время карантина.

Александр Серов так и не нашел женщину своей мечты. Он остался один. По словам наследницы, он не планирует жениться еще раз и вовсе не находится в активном поиске дамы сердца. Мишель считает, что это совершенно не является целью, и относится ко всему философски: если новая женщина появится – она будет рада, если нет, то ничего страшного.

По словам дочери звезды, главная женщина в жизни исполнителя родилась в прошлом году и зовут ее Мия. Александр Николаевич стал невероятно трогательным дедушкой. Они проводят много времени вместе.

Мишель опровергла слухи о плохом самочувствии отца. Она объяснила, что у музыканта все прекрасно, и он в отличной форме. Просто иногда певец мало спит и много работает, что сказывается на внешнем виде. Наследница отметила, что на последней фотографии все восхищаются папой и говорят, что он похудел и смотрится совсем молодым.

Дочь Александра Серова подчеркнула, что пандемия практически никак не ударила по материальному положению семьи. Они ожидали худшего, были готовы продавать личные вещи и сокращать персонал, чтобы минимизировать потери, однако делать этого не пришлось. Артист зарабатывал на корпоративах. Журналисты отметили, что ущерб, видимо, составил не такую большую сумму: недавно Мишель появилась на премьере фильма в часах за пять миллионов рублей и в браслете за три.

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Источник — dni.ru
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