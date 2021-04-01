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Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время пообщалась с телевизионщиками

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Анастасия Заворотнюк удивила и обрадовала сенсационной новостью. Артистка пообещала дать интервью.

Новости о здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня" появляются очень редко, поскольку ее родные не любят говорить на эту тему. Поэтому поклонникам остается довольствоваться слухами в Сети из непроверенных источников.

Сейчас же, в преддверие своего 50-летия, Анастасия Заворотнюк вышла на связь журналистами НТВ. Телеканал анонсировал программу "Однажды", которая будет посвящена актрисе.

Журналисты утверждают, что артистка лично заявила, что у сейчас у нее все хорошо со здоровьем. Более того, она пообещала дать в следующем году интервью, в котором поведает о творческих планах.

Напомним, два года назад в СМИ стали ходить слухи о том, что у звезды рак мозга. Якобы это произошло после зачатия младшей дочери методом ЭКО. Семья Анастасии Заворотнюк подтвердила, что она тяжело больна. Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Не так давно в Сети часто обсуждают то, что актрису якобы выписали из клиники, где она проходила долгое лечение, и теперь знаменитость находится дома.

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Источник — dni.ru
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