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В Сети нашли еще одного путешественника во времени на фотографии 1917 года

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Загадочный юноша запечатлен на одном из снимков, который датируется 1917 годом. Пользователи Сети сразу же окрестили молодого человека «серфером».

На фотографии более чем 100-летней запечатлен фрагмент пикника возле залива Сан-Джозеф в Британской Колумбии в Канаде. Снимок был случайно обнаружен в книге Лестера Рэя Петерсона «The Great Cape Scott Story». Она посвящена истории этой канадской местности и была опубликована в 1974 году.

Внимание интернет-пользователей привлек сравнительно молодой человек. Юноша облачен в одежду, которая не характерна для той эпохи.

Вокруг него женщины в кружевах и мужчины в шляпах. А юноша сидит шортах и футболке. Подобный стиль одежды, по мнению пользователей Сети, не соответствует первой половине двадцатого века. кроме того, у парня «типичная» прическа серфера, будто бы он переместился в прошлое из нашего времени.

Мужчина слева на фотографии смотрит на странно одетого молодого человека с нескрываемым удивлением.

Это не первый снимок из Канады, на котором найден загадочный «путешественник во времени». Один из самых ярких случаев - фотография, сделанная при открытии моста South Fork Bridge в канадской провинции Британская Колумбия в 1940 году. Центральная фигура - мужчина средних лет, который попал в кадр фотографа.

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