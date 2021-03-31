«Он врет»: появилась информация о матери детей Филиппа Киркорова

31.03.2021 | 09:00

Слухи о том, кто же является родительницей наследников исполнителя, и живет ли таинственная женщина с ним, ходят уже много лет. Настало время узнать правду.

Филипп Бедросович упоминал, что Алла-Виктория и Мартин появились на свет от одной и той же женщины. Журналисты и пользователи Сети теряются в догадках, приписывая в матери то Анастасию Стоцкую, то других звезд. Эксперт изучил фото и видео поп-короля, чтобы отделить правду от лжи.

Так, в интервью 2013 года Филипп Киркоров заявил, что его дети не обделены материнским вниманием, а семья у них большая. Специалист отметил, что, несмотря на положительный ответ исполнителя, он говорит неправду. В этот момент он поджимает губы, нервно сглатывает и очевидно недоволен тем, что приходится обсуждать это.

Самая серьезная несостыковка происходит после вопроса о полной и счастливой семье звезды. Артист говорит, что все так, но все его жесты кричат об обратном. "Он врет", – уверяет эксперт, отмечая то, что певец бежит от собственных слов, они заставляют его грустить.

Позднее в диалоге с Лерой Кудрявцевой Филипп Киркоров уверяет, что дети с мамой незнакомы. "Это правда", – считает специалист. Далее ведущая уверенно спрашивает исполнителя, нет ли у него страха, что таинственная мать его детей однажды прервет молчание. Поп-король отрицает свой испуг, но эксперт уверен: очень боится. По его словам, у звезды даже понижается громкость голоса и расширяются глаза.

Специалист убежден, что мать наследников Филиппа Бедросовича – не Анастасия Стоцкая, так как на этот вопрос артист отвечает уверенно и без какого-либо волнения. Однако личность женщины все еще остается загадкой.