Полезное

«Он врет»: появилась информация о матери детей Филиппа Киркорова

Печать

Слухи о том, кто же является родительницей наследников исполнителя, и живет ли таинственная женщина с ним, ходят уже много лет. Настало время узнать правду.

Филипп Бедросович упоминал, что Алла-Виктория и Мартин появились на свет от одной и той же женщины. Журналисты и пользователи Сети теряются в догадках, приписывая в матери то Анастасию Стоцкую, то других звезд. Эксперт изучил фото и видео поп-короля, чтобы отделить правду от лжи.

Так, в интервью 2013 года Филипп Киркоров заявил, что его дети не обделены материнским вниманием, а семья у них большая. Специалист отметил, что, несмотря на положительный ответ исполнителя, он говорит неправду. В этот момент он поджимает губы, нервно сглатывает и очевидно недоволен тем, что приходится обсуждать это.

Самая серьезная несостыковка происходит после вопроса о полной и счастливой семье звезды. Артист говорит, что все так, но все его жесты кричат об обратном. "Он врет", – уверяет эксперт, отмечая то, что певец бежит от собственных слов, они заставляют его грустить.

Позднее в диалоге с Лерой Кудрявцевой Филипп Киркоров уверяет, что дети с мамой незнакомы. "Это правда", – считает специалист. Далее ведущая уверенно спрашивает исполнителя, нет ли у него страха, что таинственная мать его детей однажды прервет молчание. Поп-король отрицает свой испуг, но эксперт уверен: очень боится. По его словам, у звезды даже понижается громкость голоса и расширяются глаза.

Специалист убежден, что мать наследников Филиппа Бедросовича – не Анастасия Стоцкая, так как на этот вопрос артист отвечает уверенно и без какого-либо волнения. Однако личность женщины все еще остается загадкой.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте