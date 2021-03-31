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Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова расплачиваются за ошибки самым дорогим.

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Дмитрия Певцова и Ольгу Дроздову уже на протяжении многих лет считают одной из самых красивых пар отечественного кинематографа. Но их история полна трагедий и перипетий.

Недавно актеры вышли в свет с родным сыном Елисеем и приемной дочкой, которую долго скрывали от общественности. Они не могли зачать ребенка 15 лет и признают. Спустя много лет они считают, что это было расплатой за ошибки прошлого. Дроздова делала аборт, бросила мужа, актера Александра Боровикова, а Певцов после оставил супругу Ларису Блажко и не признал их ребенка.

"Я не справилась, не смогла пронести этот крест", – вспоминает Дроздова, оглядываясь назад.

Несмотря на то, что Певцов и Дроздова обрели славу, счастья у них не было. Родить ребенка актриса не могла. Тогда Ольга пошла в церковь. Этот путь к вере длился 15 лет. После венчания у Дроздовой в 2007 году на свет появился сын Елисей.

В 2012 году произошла трагедия. Сын актера Данила Певцов был на встрече выпускников и неосторожно облокотился на перила балкона. Молодой человек потерял равновесие и упал с третьего этажа.

Через несколько лет артисты создали свою студию актерского мастерства и познакомились там с девушкой по имени Алена. Пара приютила юное дарование. Постепенно она стала членом их семьи.

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Источник — dni.ru
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