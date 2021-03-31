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Больше не мамина дочь: наследница дистанцировалась от певицы Славы

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Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, была замужем за Константином Морозовым. От этого брака в январе 1999 года у нее родилась дочь Александра Морозова. Пара рассталась из-за бытовых разногласий. А Александра стала певицей и выступала под псевдонимом "Мамина дочь".

Но совсем недавно дочь певицы Славы отказалась от пути под псевдонимом "Мамина дочь", так как не хочет, чтобы ее знали исключительно как дочку знаменитой певицы, и теперь она готова начать свой путь с нуля под своим собственным именем.

31 марта она выпускает свой первый сингл "Мой Ми" под своим настоящим именем Саша Морозова.

"Мой Ми — это трек-порыв души,который отражает мое истинное я, – заявила девушка "Дни.ру". – Мамина дочь была пробой пера, но в какой-то момент я поняла что хочу исполнять абсолютно другую музыку – ту, в которой есть я, а именно Саша Морозова".

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Источник — dni.ru
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