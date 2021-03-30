Ведущая Первого канала увлеклась шоу, оступилась и сломала руку

30.03.2021 | 05:39

Екатерина Стриженова неудачно упала во время съемок шоу "Время покажет". Телеведущая повредила руку.

29 марта днем в Сети появились кадры, сделанные в момент съемок политической программы. На них видно, как артистка после финальной фразы делает несколько шагов назад, оступается и падает.

Судя по всему, удар о пол был довольно сильным, так как позднее коллега Екатерины Стриженовой Руслан Осташко в личном блоге заявил, что ей потребовалась помощь врачей. Как отметил политолог, работа телеведущего может быть опасной. "Повредила себе руку! Предварительно – подозрение на перелом (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал журналист.

Он надеется, что Екатерина Стриженова быстро восстановится, коллега пожелал ей здоровья. Подписчики Руслана Осташко выразили беспокойство по поводу состояния теледивы. "Катюша, не болеть!", "Такое может случится везде! Надо быть всегда внимательным", "Пусть выздоравливает, но лучше на политические ток– шоу больше не ходит. Пусть сидя доброе утро ведет", – написали в комментариях.

Напомним, ранее пользователи Сети раскритиковали образ Екатерины Стриженовой. Стоит отметить, артистка любит необычно одеваться, предпочитая для выхода в свет креативные костюмы и пышные платья. Не все разделяют чувство стиля журналистки, считая, что во многих своих нарядах она выглядит, как "баба на самоваре".