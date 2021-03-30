Вдове Андрея Мягкова собирают деньги

30.03.2021 | 14:14

Благотворительный фонд решил помочь 77-летней Анастасии Вознесенской. Вдова Андрея Мягкова нуждается в финансовой поддержке посторонних людей.

В Сети набирает популярность акция, целью которой являются выплаты деятелям искусства, которые лишились финансового достатка в силу возраста или сложных жизненных обстоятельств.

Благотворительный фонд "Артист" собирает деньги от всех неравнодушных людей, которые хотят помочь нуждающимся звездам. Одной из подопечных этой организации является Анастасия Вознесенская, вдова Андрея Мягкова.

После кончины супруга 77-летняя женщина осталась совсем одна, так как в браке с легендой советского кино у нее не появилось детей. Благотворительный фонд не смог остаться в стороне от бедственного положения Анастасии Вознесенской и поручился оказать ей материальную помощь, собранную ветеранам театра людьми из разных уголков страны. На днях популярные актеры запустили флешмоб #мояперваярольвтеатре, чтобы привлечь внимание россиян к финансовым трудностям их коллег.

Напомним, Андрей Мягков умер 18 февраля 2021 года в возрасте 82 лет. Причиной смерти звезды советского кино стала сердечная недостаточность. Мужчина потерял сознание дома, а прибывшая на помощь бригада скорой помощи оказалась бессильна. Артист ушел из жизни практически на руках у жены. Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.