В деле Валентины Легкоступовой поставлена точка

30.03.2021 | 11:03

Специалисты утвердили окончательные обстоятельства трагической кончины Валентины Легкоступовой. Вдовец звезды Юрий Фирсов выходит сухим из воды.

Главный судмедэксперт Москвы и руководитель исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского внимательно проанализировали посмертное состояние Валентины Легкоступовой и раскрыли все карты.

Профессионалы не обнаружили врачебной ошибки и исключили вероятность насилия в отношении покойной звезды. Специалисты подписали результаты экспертизы, которая содержит окончательные выводы о том, почему певица ушла из жизни. Согласно положениям документа, Валентина Легкоступова долгое время загоняла себя в могилу.

Эксперты выяснили, что исполнительница хита "Ягода малина" умерла из-за полиорганной недостаточности, которая возникла вследствие хронических заболеваний и травмы головы. Причем хронические заболевания звезды, по мнению специалистов, получили развитие из-за многолетнего злоупотребления спиртными напитками.

Теперь вердикт ожидается от следователей, которые и раньше считали причиной смерти Валентины Легкоступовой несчастный случай. Предположительно, вдовец знаменитости Юрий Фирсов не получит никакого наказания, как бы этого ни хотела дочь артистки Анэтта Бриль. При этом мужчина уже написал заявление на наследницу Валентины Легкоступовой, требуя привлечь оппонентку к уголовной ответственности за хищение его документов.