Стало известно, какие слова повторял Лановой перед своей кончиной

30.03.2021 | 09:38

Даже со страшным диагнозом он не прекращал работать. Все силы легенды были направлены на подготовку к важному событию.

Оказалось, что даже после госпитализации 87-летний Василий Семенович верил в то, что все будет хорошо, и уже очень скоро он будет петь на долгожданном концерте. Тогда полным ходом шла подготовка: фильму "Офицеры" в этом году исполняется 50 лет. Мероприятий должно было состояться сразу несколько, а одной из главных фигур памятных вечеров должен был быть именно Лановой.

По словам Ирины Купченко, артист трудился до последнего вздоха. На концерте он должен был исполнить песню "От героев былых времен". Чтобы ничего не забыть и оставаться в форме, он сперва старался работать над голосом. Очень скоро сил у актера не осталось, но он не забросил упражнения.

Тогда Василий Семенович начал повторять слова военной песни вслух, несмотря на то, что хорошо знал их. Из-за высокой температуры и тяжелого состояния его мысли путались, и он внезапно забывал строки, которые долгое время держал в голове.

Вдова великого артиста отметила, что с каждым днем слова песни в исполнении Василия Ланового звучали все тише. "Повторяя слова, он и умер", – поделилась Ирина Купченко. Она до сих пор не может поверить в то, что любимого супруга больше нет и каждый день размышляет о его непредсказуемой судьбе.