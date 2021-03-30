Стало известно, как питается Владимир Путин

30.03.2021 | 14:28

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал большое интервью, где раскрыл детали личной жизни Владимира Путина.

Спикер Кремля заявил, что Владимир Путин не делает из пищи культа. Глава России неприхотлив в еде и любит самые простые блюда. Дмитрий Песков добавил, что президент следит за тем, чтобы в его рационе было меньше мучного.

Также пресс-секретарь поведал о любимых занятиях главы государства. Помимо игры на пианино и рисования, Путину нравится читать историческую литературу и мемуары, передает издание "Аргументы и Факты".

Одновременно с этим президент читает газеты. Песков сообщил, что свежие номера приходят к Путину и в Кремль, и в резиденцию Ново-Огарево. Кроме того, российский лидер регулярно получает дайджесты прессы.

Президент поддерживает иностранные языки. По словам пресс-секретаря, Путин смотрит английские и немецкие телеканалы. Несколько раз в неделю лидер занимается английским языком. Уроки обычно длятся недолго, уточнил Песков.