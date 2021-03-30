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Стало известно, как питается Владимир Путин

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал большое интервью, где раскрыл детали личной жизни Владимира Путина.

Спикер Кремля заявил, что Владимир Путин не делает из пищи культа. Глава России неприхотлив в еде и любит самые простые блюда. Дмитрий Песков добавил, что президент следит за тем, чтобы в его рационе было меньше мучного.

Также пресс-секретарь поведал о любимых занятиях главы государства. Помимо игры на пианино и рисования, Путину нравится читать историческую литературу и мемуары, передает издание "Аргументы и Факты".

Одновременно с этим президент читает газеты. Песков сообщил, что свежие номера приходят к Путину и в Кремль, и в резиденцию Ново-Огарево. Кроме того, российский лидер регулярно получает дайджесты прессы.

Президент поддерживает иностранные языки. По словам пресс-секретаря, Путин смотрит английские и немецкие телеканалы. Несколько раз в неделю лидер занимается английским языком. Уроки обычно длятся недолго, уточнил Песков.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Соль да сухари.

Гость||

Ну хоть гарант нормально питается :)

Гость||

Хрен с солью уже доел, этот дед? Или то другой дед был?

Гость||

Картошку не выращивает,как Ельцин?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

президент следит за тем, чтобы в его рационе было меньше мучного.
Фото зачетное на столе мучного вовсе нет)))

Гость||

Гость писал(a):

Ну хоть гарант нормально питается :)

Правильно, царь надёжа так и должен питаться. Лет то уже не мало, а все в делах, заботах.

Гость||

Стаканчики граненые не из СССР?

Гость||

Всё в трудах, аки пчела (С)

Гость||

Песня о тревожной молодости

Стихотворение Льва Ошанина

Забота у нас простая,

Забота наша такая:

Жила бы страна родная,

И нету других забот!

И снег, и ветер,

И звёзд ночной полёт..

Меня мое сердце

В тревожную даль зовёт.

Пускай нам с тобой обоим

Беда грозит за бедою,

Но дружба моя с тобою

Лишь вместе со мной умрёт.

Пока я ходить умею,

Пока глядеть я умею,

Пока я дышать умею,

Я буду идти вперёд!

И так же, как в жизни каждый,

Любовь ты встретишь однажды,-

С тобою, как ты, отважно

Сквозь бури она пройдёт.

Не думай, что всё пропели,

Что бури все отгремели.

Готовься к великой цели,

А слава тебя найдёт!

И снег, и ветер,

И звёзд ночной полёт..

Меня мое сердце

В тревожную даль зовёт.

Гость||

Обут не в галоши ли СССР?

Гость||

Гость писал(a):

Хрен с солью уже доел, этот дед? Или то другой дед был?

Да разве теперь угадаешь, среди двойников.

Гость||

Да, проблем иного. Но он собрал Россию и предотвратил ее развал о чем мечтали на западе.Можно много критиковать за социальную политику , за стыдливые пенсии и много ещё за что. Но главное , что Россия опять превратилась в мощное государство . А те кто выходят на митинги - это тупая биомасса оболваненная приплаченными крикунами . Они не знают про беспредел и нищету 90 годов , не видят , что творится на Украине .они не знают истории нашей страны . Хотят революции , опять братоубийственной войны ..но мы же знаем чем это закончилось . Чем гавкать из подворотни , занялись бы чем-то полезным для себя и страны . А хороших людей унас много

Гость||

По картине насчет мучного и здесь врут как всегда.

Гость||

Гость писал(a):

Чем гавкать из подворотни , занялись бы чем-то полезным для себя и страны . А хороших людей унас много
Вы с Луны что ли?

Гость||

Гость писал(a):

они не знают истории нашей страны
Ну накропал, сам то историю знаешь, или только она у тебя с 90 годов начинается? Ты там пошукай по карманам может совесть где завалялась.

Гость писал(a):

.но мы же знаем чем это закончилось
Пока еще и не закончилось, пока только к маскам пришли. Еще шоры на глаза осталось.

Имя: Гость
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