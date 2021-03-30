Собравшейся в космос Ходченковой придется лечь под нож хирурга

30.03.2021 | 17:27

Светлана Ходченкова решила попробовать отправиться в космос. Правда перед полетом на Международную космическую станцию звезде придется пройти через хирургическое вмешательство.

В ближайшее время на МКС планируют снять фильм, для участия в котором был объявлен кастинг. На него заявились тысячи женщин, среди которых были не только профессиональные актрисы.

Критерии для отбора достаточно жесткие. Девушкам надо пройти через центрифугу, невесомость и побывать в замкнутом пространстве. Кроме того, им необходимо быть психологически устойчивыми и уметь быстро принимать нужное действие.

А идеальным здоровье сейчас могут похвастаться единицы. Как стало известно, Светлане Ходченковой, которая считалась фавориткой отбора, придется лечь под нож хирурга. Ей должны удалить либо гланды, либо аденоиды.

Как пояснили специалисты, гланды могут воспалиться в условиях замкнутого пространства МКС, равно как и аденоиды. Одним из хронических лор-заболеваний также является гайморит, который имеет свойство обостряться с набором высоты и приводить к диким болям. Его рекомендуют лечить не только космонавтам, но и летчикам.

Как сообщил журналу «Русский космос» начальник ЦПК Павел Власов, отправка корабля с актрисой и режиссером (сопровождать их будет космонавт Антон Шкаплеров )планируется на 20 сентября 2021 года.