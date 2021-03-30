Полезное

Сменившая образ Орбакайте превратилась в молодую версию Пугачевой

Печать

Кристина Орбакайте решила обновить прическу. После похода в салон Влада Лисовца она стала еще больше похожа на Аллу Пугачеву.

Артистка вместе с семьей большую часть времени живет в США. Недавно певица приехала в Россию по делам с дочерью Клавдией. Вместе с наследницей знаменитость посетила салон Влада Лисовца, где ей обновили прическу.

В инстаграм-аккаунте парикмахерской появился снимок Кристины Орбакайте, и некоторые пользователи Сети отметили, что с годами артистка еще больше похожа на Аллу Пугачеву. Новая прическа подчеркнула сходство звезды с матерью.

Напомним, ранее появились слухи, что Примадонна перестала общаться со старшей дочерью. Якобы певица не смогла простить наследнице, что та продолжает поддерживать связь с Филиппом Киркоровым.

Однако, вероятно, это не так. Недавно в инстаграм-аккаунте музыкального продюсера Анатолия Лопатина появился совместный снимок Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. Судя по всему, певицы готовят новый трек.

Не так давно Владимир Пресняков – старший рассказал о том, какой матерью была Примадонна. По его словам, артистка – мягкая, но требовательная женщина. Также музыкант отметил, что Алла Пугачева всегда защищала старшего внука Никиту от Кристины Орбакайте, которая пыталась жестко воздействовать на сына.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

После похода в салон Влада Лисовца она стала еще больше похожа на Аллу Пугачеву.

Постарела так?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте