Сменившая образ Орбакайте превратилась в молодую версию Пугачевой

30.03.2021 | 07:30

Кристина Орбакайте решила обновить прическу. После похода в салон Влада Лисовца она стала еще больше похожа на Аллу Пугачеву.

Артистка вместе с семьей большую часть времени живет в США. Недавно певица приехала в Россию по делам с дочерью Клавдией. Вместе с наследницей знаменитость посетила салон Влада Лисовца, где ей обновили прическу.

В инстаграм-аккаунте парикмахерской появился снимок Кристины Орбакайте, и некоторые пользователи Сети отметили, что с годами артистка еще больше похожа на Аллу Пугачеву. Новая прическа подчеркнула сходство звезды с матерью.

Напомним, ранее появились слухи, что Примадонна перестала общаться со старшей дочерью. Якобы певица не смогла простить наследнице, что та продолжает поддерживать связь с Филиппом Киркоровым.

Однако, вероятно, это не так. Недавно в инстаграм-аккаунте музыкального продюсера Анатолия Лопатина появился совместный снимок Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. Судя по всему, певицы готовят новый трек.

Не так давно Владимир Пресняков – старший рассказал о том, какой матерью была Примадонна. По его словам, артистка – мягкая, но требовательная женщина. Также музыкант отметил, что Алла Пугачева всегда защищала старшего внука Никиту от Кристины Орбакайте, которая пыталась жестко воздействовать на сына.