Поступок раскрепощенной Подольской вызвал осуждение и споры у поклонников

30.03.2021 | 11:30

Накануне Владимир Пресняков отметил свой 53-ий день рождения. Супруга делилась деталями подготовки к празднику, чем серьезно шокировала публику.

Пара Натальи и Владимира уже более десяти лет считается одной из самых счастливых и крепких в отечественном шоу-бизнесе. В 2015 году артистка родила супругу сына Артемия, а в прошлом году в семье снова произошло радостное событие. Осенью на свет появился маленький Иван. Отметим, для музыканта это уже второй сын. Первого наследника ему родила Кристина Орбакайте.

Вчера Пресняков отпраздновал важную дату. Звездная жена радостно поздравила его в личном блоге в "Инстаграм", а затем решила поделиться подробностями подготовки к торжеству. Был запланирован шикарный банкет, а потому Подольская активно собиралась и хотела прекрасно выглядеть.

Наталье критически не хватало времени, о чем она и рассказала поклонникам. Вопрос был решен достаточно просто: она делала несколько дел одновременно. Так, певица поделилась фотографией, на которой она сидит перед зеркалом, и ей делают прическу. В этот же момент артистка держит на руках маленького Ваню и кормит его грудью. Она одета в джинсы и сероватую майку.

Известно, что подобные снимки всегда вызывают достаточно спорные эмоции. Многие утверждают, что это не совсем корректно по отношению к другим присутствующим и наблюдающим. Другие же думают, что такого мнения могут придерживаться лишь те, кто никогда не сталкивались с материнскими проблемами, и считают такой выход из ситуации абсолютно нормальным. Фотография появилась в "историях" блога Натальи, поэтому отследить реакцию поклонников конкретно на снимок звезды не представляется возможным.