Дефицит семейных доходов может дать право на выплату даже семьям без детей

30.03.2021 | 07:13

Счётная палата России предложила выплачивать социальные выплаты семьям без детей. Об этом рассказал глава ведомства Алексей Кудрин.

Кудрин пояснил, что в государственной поддержке нуждаются не только семьи с детьми, но и другие семьи с низким уровнем доходов. Он добавил, что Счётная палата уже направила правительству предложение выплачивать пособия в зависимости от дефицита семейных доходов. По мнению политика, это поможет справиться с бедностью в стране, передаёт Life.ru.

Ранее стало известно об ужесточении правил выдачи пособий семьям с детьми. В 2021 году в Минтруде РФ разработали новый механизм назначения выплат для лучшего обеспечения помощи.

"Заявления проходят проверку в органах соцзащиты, обогащаются сведениями из информационных систем, при необходимости дополнительные сведения запрашиваются у заявителя, после чего происходит назначение пособия", - сообщили в ведомстве.

Чтобы выплаты получили действительно те семьи, которые в них нуждаются, при определении уровня доходов будут учитываться не только прямые доходы, но и недвижимое и движимое имущество, в том числе дачи, гаражи, мотоциклы, пенсии, стипендии, алименты, доходы самозанятых и от предпринимательской деятельности, сбережения на вкладах.

По имеющейся информации, новые правила назначения пособий вступят в силу с 1 апреля 2021 года.