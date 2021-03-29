Удачно испытан препарат против старения

29.03.2021 | 09:00

Сенсационное открытие сделали японские ученые. Исследователи заявили, что им удалось

создать препарат против старения.

В настоящий момент он испытан на лабораторных мышах. Подобные исследования ведутся во многих странах мира, в том числе в России и США. Но японцы утверждают, что их эксперимент завершился удачно.

«Мы вводили наш препарат пожилым мышам, изучали разные старческие нарушения печени, легких и выявили улучшения, влияние на мышечную силу, атеросклероз», - приводит слова Макото Наканиши, профессора Института медицинских наук Токийского университета (Япония), телеканал НТВ.

По мнению исследователей, рецепт создания «лекарства от старости» прост. Чтобы ее победить, нужно уничтожить стареющие клетки. Впервые эту теорию выдвинул американский ученый Леонард Хейфлик. Более 60 лет назад он обнаружил, что клетки живых организмов могут делиться только ограниченное количество раз. Потом они стареют, накапливаются и как бы «отравляют» весь организм.

«Долгое время механизмы старения были неизвестны. Недавнее исследование показало, что основная причина старения — накопление стареющих клеток, которые вызывают микровоспаления. Такие воспаления — основная причина нарушений в работе различных органов и тканей», - поддержал теорию Макото Наканиши.

Исследователи выяснили, что стареющей клетке для поддержания жизни необходим аммиак. Его вырабатывает фермент GLS1 или глутаминаза, получаемый из мяса и молочных продуктов. Если этот фермент заблокировать, то стареющие клетки будут умирать, а наш организм — постоянно обновляться. Подобный эффект дает новое лекарство от рака, которое сейчас проходит клинические испытания, сообщает телеканал НТВ.

«Если будет установлено, что эти лекарства безопасны для людей, их можно будет очень быстро, в течение 5 лет, использовать для лечения различных возрастных нарушений», - обнадежил Макото Наканиши.

По мнению профессора, с этим препаратом человек сможет дожить здоровым до 100 лет.