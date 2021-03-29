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«Слегла с инсультом»: дочь Мишулина собрала документы об отце и брате

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42-летняя Карина – единственная дочь актера Спартака Мишулина. Несколько лет назад самозванцы пытались примазаться к знаменитой семье, но справедливость восторжествовала. О жизни сегодня Карина рассказала корреспонденту "Дни.ру".

"Я закончила писать книгу под названием "Правда под запретом", – улыбается Карина. – Это рассказ и про папу, которому в этом году (22 октября – Прим. ред.) исполнилось бы 95 лет, и про всю нашу жизнь".

Отдельная глава книги посвящена скандалу, в который была невольно втянута семья знаменитого актера. Напомним, в начале осени 2017-го актер Тимур Еремеев дал резонансное интервью, в котором заявил, что якобы приходится сыном Спартаку Мишулину. Родители, мол, встретились в 1971 году в Вологде, на родине матери и месте съемки фильма "Достояние республики". Завязавшиеся отношения продлились несколько лет. Мать даже ездила с возлюбленным на гастроли, а сам Тимур помнит знакомство со знаменитым отцом. Но в реальности все это оказалось враньем.

"В книге я не могла не затронуть ту историю, которая с нами случилась, – вздыхает Карина. – Я расскажу всю правду и предоставлю все документы и факты. А читатели пусть сами судят".

Тимур Еремеев после этой истории мощно раскрутился и даже стал вести ток-шоу на Первом канале. "Я бы не пошла туда ни при каком условии и ни за какие деньги, – божится Карина. – Я на такие передачи не хожу, потому что они лживые".

А вот на маме Карины – 75-летней вдове Спартака Мишулина Валентине Константиновне – происшествие с объявившимся "родственничком" плохо отразилось – слегла с инсультом.

"Она чувствует себя не очень, – вздыхает Карина. – Давление беспокоит, от инсульта не до конца восстановилась. Но все равно мама не лежит на диване – занимается внуками. хозяйством, категорически не подпуская никаких помощниц. Может быть, это и поддерживает ее".

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Источник — dni.ru
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