Сыну Наташи Королевой приходится скрываться

29.03.2021 | 08:33

19-летний Архип Глушко – единственный сын певицы Наташи Королевой. Он был назван в честь прадеда Архипа Порывай и при рождении носил фамилию Порывай. В 2018 году парень спел со знаменитой матерью ее хит "Веришь или нет", А в 2020-м под псевдонимом Архип Грек исполнил песню "Бутылка вина". О том, каково это быть сыном звезды, Архип рассказал корреспонденту "Дни.ру" на премии Fashion People Awards Teens 2021.

Архип учился и жил в Майами вместе с бабушкой Людмилой Порывай. После окончания школы он вернулся в Россию, поступил в Высшую школу экономики, параллельно начал заниматься карьерой певца.

"Я учусь на япониста, востоковеда, – рассказал сын Королевой. – Но по окончании вуза пойду, скорее всего, в какую-то артистическую сферу, планирую выступать. Не так давно я стал заниматься вокалом, все время совершенствуюсь".

Что же касается светской жизни, то Архип признается, что не очень любит публичные мероприятия – приходит куда-то только в особенных случаях, да и то в основном с мамой. "А в обычной жизни если я и иду куда-то потусить, то только в место или компанию, где меня никто не знает", – пояснил парень.

"Все мои друзья, конечно, в курсе, чей я сын, но принести автограф или фотографию не просят, – улыбается Архип. Думаю, всем все равно. Да я и знаю, как выбирать людей".

По словам Архипа, Наташа Королева для него – только мама. "Я с рождения вижу ее на экране или сцене и отношусь к этому просто как работе, спокойно и ровно", – пояснил он.