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Семье Заворотнюк придется расстаться с деньгами, которые могли бы пойти на лечение актрисы

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Последние несколько лет артистка ведет крайне закрытый образ жизни. Оказалось, что журналисты не единственные, кому не удается добраться до звезды.

Поклонники обеспокоены состоянием актрисы уже несколько лет, но информации практически нет. Единственный источник – дочь Анастасии Заворотнюк, которая периодически комментирует происходящее. В начале года она рассказала, что ее мама тяжело больна, но они верят в лучшее и продолжают бороться.

Теперь сообщается, что Анастасия Заворотнюк и некоторые члены ее семьи имеют долги. Подобное происходит не первый раз. Много лет назад звезда взяла кредит в банке, но погасить задолженность удалось лишь недавно. Сейчас сумма не так велика, как тогда, но все же составляет около 80 тысяч рублей.

Подобные проблемы имеются и у наследницы артистки. Анна не заплатила около 24-х тысяч рублей за услуги ЖКХ. Как выяснили журналисты, в этой же компании оказалась и мать Анастасии Заворотнюк. За ней числятся штрафы за нарушение правил дорожного движения в размере 11 тысяч рублей.

Известно, что солидная сумма сейчас уходит у семьи на оплату лечения звезды. Основную часть средств предоставляет супруг актрисы, фигурист Петр Чернышев. Он много работает для того, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Пользователи часто отмечают интересный факт: в отличие от многих семья никогда не просила помощи у поклонников, все было сделано и оплачено исключительно своими силами.

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Источник — dni.ru
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Здоровья ей,сил и терпения близким.

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