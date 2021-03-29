С 1 апреля родители дошкольников смогут получать выплаты по новой схеме

29.03.2021 | 11:53

Пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, оформленные по новым требованиям, большинство семей сможет получить уже в конце апреля-начале мая этого года. Сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минтруд РФ.

"Заявления проходят проверку в органах соцзащиты, обогащаются сведениями из информационных систем, при необходимости дополнительные сведения запрашиваются у заявителя, после чего происходит назначение пособия", - сообщили журналистам в ведомстве.

По имеющейся информации, новые правила назначения пособий вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

В настоящие момент, семьи с детьми от трех до семи лет включительно получают выплаты на детей в размере половины регионального прожиточного минимума на каждого ребенка этого возраста, если среднедушевой доход семьи меньше одного регионального прожиточного минимума на человека.

Средний размер пособия по стране составляет 5,5 тыс. рублей. Всего такие пособия в 2020 году были назначены 4,7 млн детей. А новая методика расчета вступила в силу с 1 июня 2020 года.

В 2021 году в Минтруде РФ разработали новый механизм назначения выплат для лучшего обеспечения помощи. Чтобы выплаты получили действительно те семьи, которые в них нуждаются, при определении уровня доходов будут учитываться не только прямые доходы, но и недвижимое и движимое имущество, в том числе дачи, гаражи, мотоциклы, пенсии, стипендии, алименты, доходы самозанятых и от предпринимательской деятельности, сбережения на вкладах.