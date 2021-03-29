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Разблокированный контейнеровоз снова встал поперек Суэцкого канала

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Гигантский контейнеровоз Ever Given, который удалось снять с мели ранее 29 марта, из-за сильного ветра вновь развернулся и встал поперек Суэцкого канала. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев и источники.

По информации агентства, несмотря на изменение положения судна, оно не село на мель.

Ранее 29 марта стало известно, что корабль удалось снять с мели. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе президента Египта, заявив, что «весь мир может быть спокоен за свои товары, которые идут через эту транспортную артерию». В очереди на проход канала находятся более 450 судов.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, 23 марта село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды).

Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра. Российский эксперт Алексей Безбородов заявил, что причина инцидента — недосмотр администрации канала: у его берегов не должно было быть отмелей.

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Источник — lenta.ru
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