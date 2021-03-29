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Причины неизвестны: Тодоренко призналась в неизлечимой болезни

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Артистка устала молчать и решилась на откровенный разговор с многочисленной аудиторией. Накануне Регина Тодоренко созналась, что больна. Ужасающий диагноз вызвал оторопь у поклонников.

В личном блоге звезды появилось чистосердечное признание. По словам телеведущей, медицинские работники поставили ей неутешительный диагноз. Врачи заявили, что у Регины Тодоренко неизлечимая болезнь витилиго.

Выражается подобное отклонение в виде различной пигментации на отдельных участках кожи. Причины неожиданного проявления этого недуга до сих пор неизвестны. Напомним, одна из самых популярных и высокооплачиваемых моделей – Винни Харлоу впервые публично заявила о таком заболевании.

К слову, звезда глянцевых обложек прославилась благодаря уникальному внешнему виду. Редкое заболевание принесло девушке многомиллионные контракты и всемирную славу. В нескольких интервью супермодель признавалась, что долгое время комплексовала из-за пятен на теле. В школьное время она столкнулась с жуткой травлей одноклассников, обзывавших ее "коровой" и "пятнистой".

Что касается Регины Тодоренко, то ей поставили диагноз довольно давно. Просто артистка стеснялась недуга и не афишировала серьезное лечение пигментации. Телеведущая добавила, что скрывала пятно на теле с помощью длинной одежды и тонального крема.

"Колют меня. Врачи поставили диагноз. Сталкивались ли вы с такой болезнью?", – поинтересовалась журналистка.

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Источник — dni.ru
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