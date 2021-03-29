Ипотечников начнут лишать единственного жилья

29.03.2021 | 08:45

В России с 1 апреля 2021 года перестанет действовать рекомендация Центробанка, введенная как мера поддержки ипотечников в период пандемии коронавируса, — речь идет о просьбе не обращать взыскание на заложенные квартиры, если они являются единственным жильем должника. Об этом РИА Новости рассказал партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

Эксперт отметил, что также с апреля больше нельзя будет взять ипотечные каникулы из-за заболевания коронавирусом или существенной потери дохода. «Все эти меры отменяются с 1 апреля — лица, которые не успели податься и получить реструктуризацию до этого момента, более не могут на нее претендовать», — подчеркнул Данилов.

Таким образом, ипотечников начнут вновь лишать единственного жилья. «Все эти переболевшие лица или те, чьи доходы упали, должны будут платить по своим кредитам в том же размере, который был до их обращения в банк за предоставлением отсрочки. Это и является проблемой», — добавил специалист.

Он указал, что в части борьбы с коронавирусом есть определенный прогресс, но доходы граждан не восстановились до «доковидного» уровня. Многие не смогут без ущерба для своих семей исполнять долговые обязательства в полном объеме, поэтому нужны меры, которые будут препятствовать кредитному коллапсу, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в начале 2021-го доля отрицательных решений по заявкам, поданным потенциальными ипотечниками, в ряде российских банков достигла 40 процентов. По наблюдениям экспертов, кредиторы все тщательнее оценивают заемщиков с необеспеченными займами.