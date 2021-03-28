Стало известно, кто в этом году сможет получить предпенсионные льготы

28.03.2021 | 16:20

Женщины, которым в этом году исполняется 55 лет, и мужчины, которым исполняется 60, получат льготы как предпенсионеры. Но в некоторых случаях воспользоваться ими можно и в более раннем возрасте.

«Статус предпенсионера устанавливается гражданам, которым осталось не более 5 лет до достижения пенсионного возраста, - говорится на официальном сайте Пенсионного фонда России. - Для предпенсионеров определены федеральные и региональные льготы и меры социальной поддержки. Например, предоставление двух дней на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы, гарантии трудовой занятости, освобождение от уплаты имущественного и земельного налогов, повышенное пособие по безработице».

Большинство этих льгот, например по диспансеризации и трудовой занятости, возникают за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода.

Через 5 лет, в 2026 году, на заслуженный отдых выйдут женщины 1967 года рождения, когда им исполнится 59 лет, и мужчины 1962 года рождения, когда исполнится 64 года. Эта возрастная категория и получит в 2021 году статус предпенсионера.

Кроме того, этот статус сохранится у женщин 1965 и 1966 годов рождения и у мужчин 1960 и 1961-го, пока они не выйдут на заслуженный отдых.

«Для граждан, у которых право на досрочное назначение страховой пенсии связано с работой в опасных и вредных условиях труда, необходимыми условиями для подтверждения статуса предпенсионера являются достижение предпенсионного возраста и факт работы по соответствующей специальности», - говорится на сайте ПФР.

Среди педагогических, медицинских и творческих работников предпенсионерами являются те, кто в 2021 году выработает требуемый стаж на соответствующих видах работ. Например, если школьный учитель в марте 2021 года выработает 25 лет педагогического стажа, значит, с марта он будет считаться предпенсионером.

То же самое - с медицинскими и творческими работниками. Если врач выработает спецстаж, например, в мае 2021 года, значит, он станет предпенсионером в мае. А на заслуженный отдых эта категория досрочников выйдет уже в 2024 году.

Предпенсионеры смогут воспользоваться льготами по линии службы занятости. Если граждан непредпенсионного возраста признают безработными, то пособие по безработице им выплачивается от 3 до 6 месяцев.

Если же на учет в службу занятости для поиска подходящей работы встает предпенсионер, то пособие по безработице ему назначается на срок до 12 месяцев.

«Если страховой стаж предпенсионера составляет не менее 20 и 25 лет для женщин и мужчин соответственно, то период выплаты пособия продлевается, - рассказал «МЛ» министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан. - Продление составит 2 недели за каждый год страхового стажа, при этом общий период выплаты пособия по безработице не может превышать 24 месяцев».

Размер и сроки выплаты пособия по безработице для предпенсионера зависят от нескольких факторов. Если в течение года до начала безработицы предпенсионер состоял в трудовых отношениях менее 26 недель, то пособие выплачивается в минимальном размере.

Если же в течение года до начала безработицы он состоял в трудовых отношениях более 26 недель, то пособие назначается на 12 месяцев в следующих размерах:

- в первые 3 месяца - 75% среднемесячной зарплаты за последние 3 месяца на последнем месте работы;

- следующие 4 месяца - 60% среднемесячной зарплаты;

- оставшийся период - 45% среднемесячной зарплаты.

При этом размер пособия по безработице не может быть выше максимальной величины пособия по безработице (12 130 рублей) и ниже минимальной величины пособия по безработице (1 500 рублей).

«Если гражданин предпенсионного возраста захочет возобновить трудовую деятельность после длительного (более 1 года) перерыва или он был уволен за нарушение трудовой дисциплины, пособие по безработице будет установлено сроком на 3 месяца в минимальном размере», - обращает внимание Алексей Качан.

Если безработный предпенсионер не сможет трудоустроиться, он может пройти переобучение по направлению службы занятости. Это позволит ему повысить квалификацию или получить новую профессию. Во время обучения выплачивается стипендия, она равна минимальному размеру оплаты труда.

Если предпенсионер был уволен в связи с сокращением численности работников или в связи с ликвидацией организации и при этом имеет страховой стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, то ему за 2 года до назначения пенсии может быть назначена страховая пенсия по предложению службы занятости населения.

Предпенсионеры могут получить такие же налоговые льготы, что и пенсионеры. Причем предпенсионерами для Федеральной налоговой службы считаются женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60. При уплате налогов за 2021 год (уведомления будут рассылаться в 2022 году) ими смогут воспользоваться женщины 1966 года рождения и мужчины 1963 года рождения.

Как сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Пензенской области, этой категории граждан предоставляется льгота по налогу на имущество в отношении одного объекта каждого вида по своему выбору:

- квартира, часть квартиры или комната;

- жилой дом или часть жилого дома;

- гараж или машино­-место и т. д.

Предпенсионеры имеют право на налоговый вычет, который уменьшает земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров. Если площадь участка составляет не более 6 соток, то налог взиматься не будет. Если превышает, то рассчитывается за оставшуюся площадь.

За получением предпенсионных льгот необходимо обращаться в ведомство, которое их предоставляет, или к работодателю. При этом посещать пенсионный фонд для получения справки, подтверждающей статус предпенсионера, не придется. Эти сведения передаются по каналам межведомственного взаимодействия.

При необходимости справку о статусе предпенсионера можно заказать в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда РФ или портале государственных услуг. Она формируется в режиме реального времени на основании сведений, имеющихся в распоряжении ПФР.