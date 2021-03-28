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Сравнившая Крутого с Моцартом Собчак отказалась слушать Лазарева

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Телеведущая усомнилась в одаренности композитора Игоря Крутого. По мнению Ксении Собчак, музыкальному деятелю далеко до гения.

"Честно говоря, Игорь Крутой – это не Моцарт", – сказала теледива в беседе с певцом Сергеем Лазаревым. Вокалист попытался поспорить с Ксенией Собчак. Знаменитости сцепились. Журналистка отметала любые доводы артиста. Чем именно Крутой не угодил Собчак и почему попал в немилость – пока не известно.

Отметим, 66-летний Игорь Крутой является обладателем множества почетных наград. Труд композитора отмечен несколькими орденами, например, «За заслуги перед Отечеством». В 1996 году ему присвоили звание Народного артиста России.

Обругав Игоря Крутого, Ксения Собчак сменила тему. Она вспомнила, что кто-то из друзей подарил ей на свадьбу металлический прихват для рыбы. Теледива хотела узнать, кто именно купил ей этот предмет обихода. Ксения отметила, что хотела бы видеть этого человека на всех своих торжествах.

Напомним, полтора года назад Ксения Собчак стала женой режиссера Константина Богомолова. Бракосочетание пары проходило в центре Москвы. «Мы сделали большой праздник. Арендовали катафалк», – вспомнила Ксения.

Телеведущая отметила, что с тех пор в Сети постоянно появляются слухи о ее беременности. Ксения Собчак считает, что причина в ее страсти к плотным ужинам. «Я не беременная, а просто жру много», – сказала журналистка.

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Источник — dni.ru
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