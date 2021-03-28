«Не надо, хватит»: супруга Табакова запуталась в любовных похождениях сына

28.03.2021 | 15:41

Вдова знаменитого театрала Олега Табакова поделилась личными переживаниями. Марина Зудина устала от многочисленных романов сына. Артистка даже попросила отпрыска, чтобы он перестал знакомить ее с барышнями.

Напомним, Павел Табаков пошел по стопам звездных родителей и связал свою жизнь с кинематографом. Молодой и талантливый парень пользуется своим положением и сводит с ума тысячи девушек.

По словам матери артиста, он больше не делится пикантными подробностями личной жизнь. Выяснилось, что Паша может похвастаться большим опыт и послужным списком в романтических делах.

Похоже, что 25-летний сын театрального маэстро – настоящий ловелас, разбивающий сердца всех своих спутниц. Марина Зудина рассказала, что по началу артист знакомил ее с девочками, так как был серьезно настроен.

"Я с таким количеством девушек перезнакомилась! Он меня уже даже перестал с ними знакомить. Видимо, он понял, что не надо, хватит", – заявила актриса.

Ранее Павел Табаков был замечен в компании одной из пиарщиц, занимавшейся организацией светских мероприятий. Конечно же, молодые люди познакомились на одной из вечеринок. СМИ сообщают, что возлюбленные вовсю прогуливаются по ночной Москве и не скрываются от поклонников.

Сама же Марина Зудина ничего не знает о новых отношениях отпрыска. Стоит отметить, что Павел – самодостаточная личность, которая не должна перед кем-либо отчитываться. Если верить словам вдовы Табакова, то у парня прекрасная финансовая подушка, которая так и манит представительниц прекрасного пола.