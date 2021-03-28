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Названы сроки снятия ограничений по коронавиурсу

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Снимать ограничения по коронавирусу в России целесообразно после формирования популяционного иммунитета у граждан. Российский президент назвал приблизительные сроки формирования прослойки граждан с иммунитетом к ковиду.

Владимир Путин предполагает, что популяционный иммунитет к ковиду у граждан России может сформироваться к концу лета 2021 года. Если так и будет, то можно полностью снимать коронавирусные ограничения.

При этом для достижения соответствующего эффекта нужно, чтобы прививку от коронавируса сделали около 70% взрослого населения. Президент дал понять, что сейчас вакцинация идет хорошими темпами. Об этом Путин заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1".

"Летом (к концу лета) мы достигнем (должны достигнуть) такого показателя", — сказал Владимир Путин.

Ранее российский лидер отметил, что все три зарегистрированные в стране вакцины одинаково эффективны. У них схожее качество и степень воздействия.

Напомним, Владимир Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Какую именно вакцину ему вкололи, не известно. Президент не стал снимать процесс вакцинации на видео. Через три недели российскому лидеру предстоит пройти вторую часть вакцинации от ковида. По словам президента, он ощущал небольшую ломоту после прививки.

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Источник — dni.ru
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