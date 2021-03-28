Дети Филиппа Киркорова нашли «свою маму»

28.03.2021 | 16:15

Выяснилось, что близкая дружба исполнителя Филиппа Киркорова и телеведущей Екатерины Гусевой дала свои плоды. Теперь отпрыски скандального певца называют подругу отца "мамой".

Подробности вскрылись в эфире телепередачи "Ты не поверишь!". Поговаривают, что журналистка – частая гостья в доме поп-короля. Похоже, что наследники музыканта так часто видят Гусеву, что принимают ее уже как родную.

По словам близких знакомых Филиппа, девятилетняя Алла-Виктория и восьмилетний Мартин давно называют телеведущую мамой. Стоит отметить, что Катя даже домашнее задание делает со звездными наследниками и балует их различными подарками.

Напомним, Алла-Виктория родилась 26 ноября 2011 года в Майями от суррогатной матери. Ее назвали в честь матери солиста и экс-возлюбленной Аллы Пугачевой. Мартин-Кристен был также рожден в США, но уже 29 июня 2012 года. Их крестными стали телеведущий Андрей Малахов и бизнесвумен Наталья Ефремова.

"Конечно же, им хочется, чтобы была мама, но это уже выбор Филиппа", – заверила публика.

Личная жизнь Киркорова окутана тайнами. С самого рождения двоих детей артист хранит молчание. Филипп Бедросович отказывается комментировать личную жизнь и крайне редко показывает дочку и сыночка.

Многочисленная аудитория заметила, что в последнее время к певцу в гости зачастила Ольга Бузова. Публика уверена, что звезда телестройки давным-давно очарована поп-королем. Однако последние светские мероприятия доказывают, что артистка и Киркоров успели подружиться и наладить творческую связь.