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«Раскоряка»: Пугачева высмеяла Галкина

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Шоумен и телеведущий Максим Галкин разместил на своей странице в социальной сети Instagram очередное видео с фрагментом жизни звездного семейства.

В коротком ролике сняты Гарри и Лиза Галкины, которые резвятся и играют в холле около большой лестницы.

Взрослые - Алла и Максим, внимательно наблюдают за детьми. Алла Борисовна спросила, почему дети не спят, когда у них есть время на отдых, а также отметила обновки на Елизавете. После этого дети вдвоем начали очень резво танцевать и Гарри явно увлекся.

"Ну это раскоряка какая-то!" — заметил Максим Галкин.

"Так это твой любимый танец! Ты так все время танцуешь", — посмеялась над своим супругом Пугачева.

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