Прошедшая самоизоляция повлияла на перерасчет пенсии

27.03.2021 | 15:28

Режим повышенной готов­ности продлевается во многих регионах России. Это означает, что работающие пенсионеры старше 65 лет уже почти год остаются на самоизоляции.

Напомним, что дни с 26 марта по 3 апреля 2020 года в России в связи с пандеми­ей коронавирусной инфекции были объявлены выходными с сохранением заработной пла­ты. Параллельно, например, в Пензенской области ввели режим повы­шенной готовности. Граждане пожилого возраста и те, кто имеет хронические заболева­ния, должны были соблюдать самоизоляцию. Работающим пенсионерам старше 65 лет, кто не перешел на удаленную работу и не находился в отпу­ске, автоматически оформляли больничные. Сначала с 6 по 19 апреля, затем по 29 мая и так до сегодняшнего дня.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для гра­ждан пожилого возраста проис­ходит по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетру­доспособности оплачиваются в 100-процентном размере. За базу берется среднемесячный заработок конкретного работни­ка за последние 24 месяца. При этом он не может быть меньше минимального размера оплаты труда, который составляет 12130 рублей, и больше среднего максимального размера, который составляет 69961,65 рубля в месяц.

То есть начиная с 6 апреля 2020 года и до сегодняшнего дня работающие пенсионеры стар­ше 65 лет каждый месяц получа­ют пособие по временной нетру­доспособности, которое равно их среднемесячному заработку. Не начисляют его только тем, кто работает дистанционно или находится в ежегодном оплачи­ваемом отпуске.

«Если работник независи­мо от возраста, находится на больничном, то работодатель не перечисляет за него страхо­вые взносы в Пенсионный фонд России, — рассказала заместитель управляющего от­делением ПФР по Пензенской области Любовь Анатольевна Евдокимова. — Это касается в том числе работающих пенсио­неров старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции и получают пособие по временной нетрудоспособности».

В августе 2021 года пен­сионеры, которые работали в 2020 году и за кого работодате­ли перечисляли в ПФР страхо­вые взносы, получат перерасчет страховой пенсии по старости или по инвалидности. Размеры страховых взносов зависят от заработка гражданина. Следо­вательно, те месяцы в прошлом году, что пожилой работник находился на больничном и получал пособие по временной нетрудоспособности, в таком августовском перерасчете учтены не будут.

Напомним, что прибавка к пенсии работающим пенсионе­рам после августовского пере­расчета не может превышать 3 пенсионных коэффициентов. Ко­личество пенсионных коэффи­циентов, заработанных за год, рассчитывается следующим образом.

Заработная плата граждани­на за 2020 год делится на мак­симальную взносооблагаемую заработную плату в стране за 2020 год (1 миллион 292 тысячи рублей) и умножается на 10.

Если зарплата составляла в среднем 20 тысяч в месяц и ра­ботающий пенсионер трудился весь год, то годовая зарплата составила 240 тысяч рублей. Значит, за 2020 год ему начис­лят 1,858 пенсионного коэффи­циента.

Другая ситуация: работающий пенсионер старше 65 лет рабо­тал в январе, феврале и марте года, затем 6 месяцев на­ходился на самоизоляции и полу­чал пособие по временной нетру­доспособности и потом 3 месяца трудился дистанционно. Всего в году он проработал 6 месяцев.

Если зарплата равна 20 тысячам рублей, то за 2020 год он зарабо­тал 120 тысяч рублей, с которых в ПФР отчислялись страховые взносы. Значит, пенсионных ко­эффициентов он получит в два раза меньше, чем если бы тру­дился целый год, — 0,929.

Третья ситуация: работаю­щий пенсионер старше 65 лет работал в январе, феврале и марте 2020 года, а все осталь­ное время находился на самоизоляции и получал выплату по нетрудоспособности. Это зна­чит, что при зарплате 20 тысяч рублей за 2020 год он зарабо­тает 0,464 пенсионного коэффи­циента. Разумеется, в августе 2021 года у такого пенсионера прибавка будет меньше, чем в августе 2020 года, при усло­вии, что размер зарплаты не изменился.

Обратите внимание, что эти расчеты приблизительные. Ко­личество пенсионных коэффи­циентов рассчитывается инди­видуально для каждого.

«За те месяцы, когда пен­сионер получал официальную заработную плату в 2020 году, за него уплачивались страховые взносы в ПФР, — подытожила Любовь Анатольевна. — Исходя из этих страховых взносов ему и будет рассчитана прибавка с 1 августа 2021 года».

Размер прибавки после авгу­стовского перерасчета зависит от стоимости пенсионного коэф­фициента. А он, в свою очередь, определяется годом, с которого работает пенсионер. Например, если гражданин вышел на пенсию в 2015 году и непрерывно продолжает трудиться, то стои­мость пенсионного коэффициен­та при ежегодном августовском перерасчете учитывается без индексации.

Если же пенсионер, рабо­тавший в 2020 году, уволится в 2021 году, то при августовском перерасчете стоимость пенсион­ного коэффициента будет равна 98 рублям 86 копейкам.