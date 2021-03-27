Прошедшая самоизоляция повлияла на перерасчет пенсии

Режим повышенной готовности продлевается во многих регионах России. Это означает, что работающие пенсионеры старше 65 лет уже почти год остаются на самоизоляции.
Напомним, что дни с 26 марта по 3 апреля 2020 года в России в связи с пандемией коронавирусной инфекции были объявлены выходными с сохранением заработной платы. Параллельно, например, в Пензенской области ввели режим повышенной готовности. Граждане пожилого возраста и те, кто имеет хронические заболевания, должны были соблюдать самоизоляцию. Работающим пенсионерам старше 65 лет, кто не перешел на удаленную работу и не находился в отпуске, автоматически оформляли больничные. Сначала с 6 по 19 апреля, затем по 29 мая и так до сегодняшнего дня.
Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста происходит по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100-процентном размере. За базу берется среднемесячный заработок конкретного работника за последние 24 месяца. При этом он не может быть меньше минимального размера оплаты труда, который составляет 12130 рублей, и больше среднего максимального размера, который составляет 69961,65 рубля в месяц.
То есть начиная с 6 апреля 2020 года и до сегодняшнего дня работающие пенсионеры старше 65 лет каждый месяц получают пособие по временной нетрудоспособности, которое равно их среднемесячному заработку. Не начисляют его только тем, кто работает дистанционно или находится в ежегодном оплачиваемом отпуске.
«Если работник независимо от возраста, находится на больничном, то работодатель не перечисляет за него страховые взносы в Пенсионный фонд России, — рассказала заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Любовь Анатольевна Евдокимова. — Это касается в том числе работающих пенсионеров старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции и получают пособие по временной нетрудоспособности».
В августе 2021 года пенсионеры, которые работали в 2020 году и за кого работодатели перечисляли в ПФР страховые взносы, получат перерасчет страховой пенсии по старости или по инвалидности. Размеры страховых взносов зависят от заработка гражданина. Следовательно, те месяцы в прошлом году, что пожилой работник находился на больничном и получал пособие по временной нетрудоспособности, в таком августовском перерасчете учтены не будут.
Напомним, что прибавка к пенсии работающим пенсионерам после августовского перерасчета не может превышать 3 пенсионных коэффициентов. Количество пенсионных коэффициентов, заработанных за год, рассчитывается следующим образом.
Заработная плата гражданина за 2020 год делится на максимальную взносооблагаемую заработную плату в стране за 2020 год (1 миллион 292 тысячи рублей) и умножается на 10.
Если зарплата составляла в среднем 20 тысяч в месяц и работающий пенсионер трудился весь год, то годовая зарплата составила 240 тысяч рублей. Значит, за 2020 год ему начислят 1,858 пенсионного коэффициента.
Другая ситуация: работающий пенсионер старше 65 лет работал в январе, феврале и марте года, затем 6 месяцев находился на самоизоляции и получал пособие по временной нетрудоспособности и потом 3 месяца трудился дистанционно. Всего в году он проработал 6 месяцев.
Если зарплата равна 20 тысячам рублей, то за 2020 год он заработал 120 тысяч рублей, с которых в ПФР отчислялись страховые взносы. Значит, пенсионных коэффициентов он получит в два раза меньше, чем если бы трудился целый год, — 0,929.
Третья ситуация: работающий пенсионер старше 65 лет работал в январе, феврале и марте 2020 года, а все остальное время находился на самоизоляции и получал выплату по нетрудоспособности. Это значит, что при зарплате 20 тысяч рублей за 2020 год он заработает 0,464 пенсионного коэффициента. Разумеется, в августе 2021 года у такого пенсионера прибавка будет меньше, чем в августе 2020 года, при условии, что размер зарплаты не изменился.
Обратите внимание, что эти расчеты приблизительные. Количество пенсионных коэффициентов рассчитывается индивидуально для каждого.
«За те месяцы, когда пенсионер получал официальную заработную плату в 2020 году, за него уплачивались страховые взносы в ПФР, — подытожила Любовь Анатольевна. — Исходя из этих страховых взносов ему и будет рассчитана прибавка с 1 августа 2021 года».
Размер прибавки после августовского перерасчета зависит от стоимости пенсионного коэффициента. А он, в свою очередь, определяется годом, с которого работает пенсионер. Например, если гражданин вышел на пенсию в 2015 году и непрерывно продолжает трудиться, то стоимость пенсионного коэффициента при ежегодном августовском перерасчете учитывается без индексации.
Если же пенсионер, работавший в 2020 году, уволится в 2021 году, то при августовском перерасчете стоимость пенсионного коэффициента будет равна 98 рублям 86 копейкам.
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