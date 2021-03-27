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«Она вообще умеет?»: Аллегрову упрекнули за пение под фонограмму

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Музыкальный критик Сергей Соседов обрушился на артистов, поющих не "вживую". В частности, досталось Ирине Аллегровой.

К халтуре на сцене эксперт относится крайне негативно и всегда смело высказывается на эту тему. Соседов отметил, что не позволяли себе петь под фонограмму Алла Пугачева, Лариса Долина и Лайма Вайкуле.

Ирину Аллегрову и Софию Ротару же критик пристыдил. По его словам, "шальная императрица", как и ее коллега, почти никогда не радовали поклонников собственным "живым" голосом.

Известный правдоруб заявил, что София Ротару не могла петь уже давно. А Ирину Аллегрову и вовсе он никогда не слышал "вживую". "Она вообще умеет?", – недоумевает журналист в программе "Рожденные в СССР".

Напомним, ранее от музыкального эксперта крепко досталось певице Манижи, которая будет выступать от нашей страны на "Евровидении-2021". Он сравнил артистку с орущей базарной бабой. А ее песня "Russian Woman" дискредитирует русских женщин.

Как писали "Дни.ру", в 2020 году Ирина Аллегрова и Игорь Крутой представили композицию "Осень". Она вызвала горячие обсуждения в шоу-бизнесе. Некоторые обвинили исполнительницу и композитора в плагиате, вспомнив песню Маши Распутиной. А Сергей Соседов назвал творение артистов "мертворожденным ребенком".

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Источник — dni.ru
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