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Названы три варианта индексации пенсий

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«Московский комсомолец» со ссылкой на свои источники сообщил о трех вари­антах возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. Они сейчас обсуждаются на федеральном уровне. «Еще 1 февраля правительство выпол­нило распоряжение Президента Путина и внесло свои предложения, касающие­ся возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.

Этот факт подтвердил пресс-секретарь Прези­дента РФ Дмитрий Песков, сообщивший, что правительство предложило «полива- риантное» видение проблемы. После чего документ был направлен в администра­цию Президента РФ», — сообщает «МК».

Вариант № 1 . Индексировать страхо­вые пенсии работающим пенсионерам на общих основаниях с 2022 года. На такой вариант косвенно намекала глава Сове­та Федерации Валентина Матвиенко, высказавшаяся недавно в том смысле, что индексацию логично начинать с нового трехлетнего бюджетного цикла, чтобы там в плановом порядке предусмотреть необходимые на индексацию средства.

Вариант № 2. В полном объеме и бы­стро будут проиндексированы страховые пенсии только определенным категориям пенсионеров — инвалидам, лицам с низ­кой заработной платой или минимальной пенсией. А все остальные пенсионеры опять же будут получать индексацию в ин­дивидуальном порядке при увольнении с работы. Это еще более экономный с точ­ки зрения затрат бюджета вариант, но он чреват конфликтами и коррупционными схемами. Ведь правительству потребует­ся принять некие правила и нормы, чтобы определять, кто из пожилых людей дол­жен быть первым в очереди, а кто может и подождать.

Вариант № 3. Проиндексировать пен­сии всем работающим пенсионерам в полном объеме, в том числе и за прошед­шие 5 лет моратория. Однако сами вы­платы, которые при таком варианте, по разным оценкам, могут составить 1—2 трлн рублей (а это уже серьезная нагруз­ка для дефицитного бюджета!), осуще­ствлять не единовременно, а поэтапно, растянув их, скажем, на три года.

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Гость||

Уже всё отменили. Правительство категорически против.

Гость||

как всегда только одни разговоры чего зря воздух сотрясать никому ничего не проиндексируют

Имя: Гость
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