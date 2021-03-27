Названы три варианта индексации пенсий

«Московский комсомолец» со ссылкой на свои источники сообщил о трех вариантах возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. Они сейчас обсуждаются на федеральном уровне. «Еще 1 февраля правительство выполнило распоряжение Президента Путина и внесло свои предложения, касающиеся возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Этот факт подтвердил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщивший, что правительство предложило «полива- риантное» видение проблемы. После чего документ был направлен в администрацию Президента РФ», — сообщает «МК».
Вариант № 1 . Индексировать страховые пенсии работающим пенсионерам на общих основаниях с 2022 года. На такой вариант косвенно намекала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, высказавшаяся недавно в том смысле, что индексацию логично начинать с нового трехлетнего бюджетного цикла, чтобы там в плановом порядке предусмотреть необходимые на индексацию средства.
Вариант № 2. В полном объеме и быстро будут проиндексированы страховые пенсии только определенным категориям пенсионеров — инвалидам, лицам с низкой заработной платой или минимальной пенсией. А все остальные пенсионеры опять же будут получать индексацию в индивидуальном порядке при увольнении с работы. Это еще более экономный с точки зрения затрат бюджета вариант, но он чреват конфликтами и коррупционными схемами. Ведь правительству потребуется принять некие правила и нормы, чтобы определять, кто из пожилых людей должен быть первым в очереди, а кто может и подождать.
Вариант № 3. Проиндексировать пенсии всем работающим пенсионерам в полном объеме, в том числе и за прошедшие 5 лет моратория. Однако сами выплаты, которые при таком варианте, по разным оценкам, могут составить 1—2 трлн рублей (а это уже серьезная нагрузка для дефицитного бюджета!), осуществлять не единовременно, а поэтапно, растянув их, скажем, на три года.
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Уже всё отменили. Правительство категорически против.