Кому вернут пенсионные накопления

В отделении ПФР по Пензенской области напомнили, что пенсионные накопления в 2021 году могут получить женщины 55 лет и мужчины 60 лет. Они могут быть оформлены в виде накопительной пенсии, срочной и единовременной выплаты.
«Выплата пенсионных накоплений производится при наличии минимально необходимых индивидуального пенсионного коэффициента и стажа: в 2021 году это 21 ИПК и 12 лет соответственно», — рассказала руководитель пресс-службы отделения ПФР по Пензенской области Екатерина Иванова.
Отметим, что пенсионные накопления формируются у граждан 1967 года рождения и моложе. Пенсионные накопления также есть у мужчин 1953—1966 годов рождения и женщин 1957—1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве.
У граждан 1966 года рождения и старше формирование пенсионных накоплений может происходить только за счет добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений (вступление в программу было ограничено 2015 годом), а также за счет направления средств материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию.
Если гражданин работает, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование направляются только на формирование страховой пенсии.
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