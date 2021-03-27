Кому вернут пенсионные накопления

27.03.2021 | 14:55

В отделении ПФР по Пензенской обла­сти напомнили, что пенсионные накопле­ния в 2021 году могут получить женщины 55 лет и мужчины 60 лет. Они могут быть оформлены в виде накопительной пен­сии, срочной и единовременной выплаты.

«Выплата пенсионных накоплений производится при наличии минимально необходимых индивидуального пенсион­ного коэффициента и стажа: в 2021 году это 21 ИПК и 12 лет соответственно», — рассказала руководитель пресс-службы отделения ПФР по Пензенской области Екатерина Иванова.

Отметим, что пенсионные накопления формируются у граждан 1967 года рожде­ния и моложе. Пенсионные накопления также есть у мужчин 1953—1966 годов рождения и женщин 1957—1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год включительно уплачи­вались страховые взносы на накопитель­ную пенсию. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве.

У граждан 1966 года рождения и стар­ше формирование пенсионных накоплений может происходить только за счет добро­вольных взносов в рамках Программы госу­дарственного софинансирования пенсион­ных накоплений (вступление в программу было ограничено 2015 годом), а также за счет направления средств материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию.

Если гражданин работает, стра­ховые взносы на обязательное пенсион­ное страхование направляются только на формирование страховой пенсии.