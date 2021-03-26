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Врачи не смогли определить заболевание Леры Кудрявцевой

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Пару дней назад Лера Кудрявцева неожиданно оказалась в больнице. Артистка свалилась с ног во время работы над шоу "Секрет на миллион" и была срочно госпитализирована. Только сейчас она публично заговорила о собственном здоровье.

49-летняя телезвезда решилась на откровенный монолог в реанимационной палате. Лера Кудрявцева заявила, что почувствовала серьезное недомогание на съемках очередного выпуска передачи.

Несмотря на то, что медицинские врачи провели доскональное и комплексное обследование организма, выявить явные причины обморока так и не удалось. Однако журналистка призналась, что всему виной постоянный стресс и ненормированный рабочий график.

Врачи уже выписали Кудряцеву и настоятельно порекомендовали беречь себя. По словам специалистов, артистке стоит бы воздержаться от навязчивых переживаний и активной рабочей деятельности. Но похоже, что Лера и не думала следовать наставлениям специалистов.

"Чувствую себя гораздо лучше. Завтра выхожу на работу. Доктора, конечно, порекомендовали больше отдыхать, избегать стрессов и напряжений, но некогда", – высказалась звезда.

Теледива отметила, что испытала больший стресс в больнице, чем в студии шоу. Оказывает, за день до выписки в палату журналистки проник незнакомый мужчина. Таинственный посетитель молчал и не мог объяснить происходящее. Кудрявцева отметила, что его футболка была перепачкана кровью и вызывала испуг.

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Источник — dni.ru
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