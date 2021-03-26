В честь юбилея Заворотнюк ее снова покажут на ТВ

26.03.2021 | 13:26

3 апреля актрисе Анастасии Заворотнюк исполнится 50 лет. В честь юбилея телеканал НТВ начнет трансляцию остросюжетного сериала с участием звезды "Каспий 24".

Как заявили на канале, повторный показ теленовеллы – способ выразить поддержку заслуженной артистке, которая борется с серьезным недугом. В день рождения Анастасии Заворотнюк в эфире НТВ периодически будут всплывать плашки, на которых напишут поздравления и теплые слова в адрес артистки.

Напомним, летом 2019 года СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга. По слухам, знаменитости диагностировали глиобластому. Заболевание в четвертой стадии. Знаменитость лечилась за рубежом. Заморские врачи не смогли помочь Анастасии, и она вернулась на родину. В России Заворотнюк наблюдается в частной клинике. Родные тщательно скрывают знаменитость от посторонних и не дают никаких комментариев по поводу ее состояния.

В сериале "Каспий 24" Анастасия Заворотнюк сыграла журналистку Полину Королеву. Героиня открывает в Томске телеканал, выиграв тендер от губернатора. Персонажу придется столкнуться с сильным сопротивлением местных жителей, непринятием новых коллег и проблемами в личной жизни.

На съемках сериала "Каспий 24" Анастасия Заворотнюк испытала огромное удивление, узнав, что история ее героини основана на реальных событиях. Актриса даже познакомилась с прототипом Полины Королевой – Еленой Ульяновой. Анастасия назвала своего персонажа хрупкой женщиной, которая на пути к цели мужественно преодолевает сложности.

"Самые пронзительные истории происходят в реальной жизни, а не в сценарии", – рассуждала тогда Заворотнюк.