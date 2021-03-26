Полезное

В честь юбилея Заворотнюк ее снова покажут на ТВ

Печать

3 апреля актрисе Анастасии Заворотнюк исполнится 50 лет. В честь юбилея телеканал НТВ начнет трансляцию остросюжетного сериала с участием звезды "Каспий 24".

Как заявили на канале, повторный показ теленовеллы – способ выразить поддержку заслуженной артистке, которая борется с серьезным недугом. В день рождения Анастасии Заворотнюк в эфире НТВ периодически будут всплывать плашки, на которых напишут поздравления и теплые слова в адрес артистки.

Напомним, летом 2019 года СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга. По слухам, знаменитости диагностировали глиобластому. Заболевание в четвертой стадии. Знаменитость лечилась за рубежом. Заморские врачи не смогли помочь Анастасии, и она вернулась на родину. В России Заворотнюк наблюдается в частной клинике. Родные тщательно скрывают знаменитость от посторонних и не дают никаких комментариев по поводу ее состояния.

В сериале "Каспий 24" Анастасия Заворотнюк сыграла журналистку Полину Королеву. Героиня открывает в Томске телеканал, выиграв тендер от губернатора. Персонажу придется столкнуться с сильным сопротивлением местных жителей, непринятием новых коллег и проблемами в личной жизни.

На съемках сериала "Каспий 24" Анастасия Заворотнюк испытала огромное удивление, узнав, что история ее героини основана на реальных событиях. Актриса даже познакомилась с прототипом Полины Королевой – Еленой Ульяновой. Анастасия назвала своего персонажа хрупкой женщиной, которая на пути к цели мужественно преодолевает сложности.

"Самые пронзительные истории происходят в реальной жизни, а не в сценарии", – рассуждала тогда Заворотнюк.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте